Проходящим по делу Коржича троим сержантам вменяется превышение власти и получение взяток

Фигуранты дела о доведении до самоубийства рядового Александра Коржича признали фактическую сторону предъявленного обвинения, сообщил журналистам 28 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Александр Коржич. Фото из соцсетей

«Обвиняемые признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича», — пояснил он.

Председатель СК отметил, что все ходатайства, заявленные потерпевшей, матерью погибшего солдата, удовлетворены в полной мере. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. «Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется», — заявил глава СК.

Носкевич напомнил, что в связи с окончанием расследования прокурору передано уголовное дело по обвинению троих военнослужащих 72-го учебного центра, сержантов, в совершении ряда преступлений, в том числе повлекших тяжкие последствия, а именно самоубийство рядового Коржича. «Троим обвиняемым вменяется превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, получение взятки, повторное получение взятки, а также совершение кражи», — добавил он.

По словам главы СК, у следствия нет сомнений, что эта квалификация преступления, совокупность собранных доказательств подтверждают вину в полном объеме. Носкевич напомнил, что на первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. В связи с этим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия).

Рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил уроженца Пинска Александра Коржича 3 октября прошлого года нашли повешенным в подвале медицинской роты. Три сержанта из его части обвиняются в совершении преступления по ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти), так как этот состав относится именно к воинским преступлениям. Дело возбуждено не по ст. 145 УК (доведение до самоубийства), поскольку было совершено должностное преступление, повлекшее тяжкие последствия. Генпрокуратура санкционировала эксгумацию тела Коржича. На этом настаивала мать погибшего, поскольку она была не согласна с версией следствия о доведении сына до самоубийства.