ЧМ-2018. Сборная Бельгии одолела Англию и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Бельгии одержала победу над Англией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

Как сообщает championat.com , в начале второго тайма Аднан Янузай на правом фланге отыгрался с Юри Тилемансом, вошел в штрафную площадь, обыграл Дэнни Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот англичан. Этот мяч стал единственным в матче.

Национальная команда Туниса одержала победу над сборной Туниса. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской сборной.

Автором первого гола стал полузащитник Туниса Яссин Мерия, забивший в свои ворота 33-й минуте. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф в начале второго тайма сравнял счет. Победный гол забил форвард Вахби Хазри.

Тунис, набрав три очка, финишировала в группе G на третьей строчке, Панама (0) — на последнем месте.

Сборная Бельгии набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, Англия финишировала второй. В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией, англичане — с Колумбией.