ЧМ-2018. Сборная Бельгии одолела Англию и вышла в плей-офф с первого места
Сборная Бельгии одержала победу над Англией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.
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Национальная команда Туниса одержала победу над сборной Туниса. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской сборной.
Автором первого гола стал полузащитник Туниса Яссин Мерия, забивший в свои ворота 33-й минуте. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф в начале второго тайма сравнял счет. Победный гол забил форвард Вахби Хазри.
Тунис, набрав три очка, финишировала в группе G на третьей строчке, Панама (0) — на последнем месте.
Сборная Бельгии набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, Англия финишировала второй. В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией, англичане — с Колумбией.
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