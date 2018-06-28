ЧМ-2018. Сборная Бельгии одолела Англию и вышла в плей-офф с первого места

/ Спорт
Просмотров: 91 Комментариев: 0

Сборная Бельгии одержала победу над Англией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

Как сообщает championat.com, в начале второго тайма Аднан Янузай на правом фланге отыгрался с Юри Тилемансом, вошел в штрафную площадь, обыграл Дэнни Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот англичан. Этот мяч стал единственным в матче.

Национальная команда Туниса одержала победу над сборной Туниса. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской сборной.

Автором первого гола стал полузащитник Туниса Яссин Мерия, забивший в свои ворота 33-й минуте. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф в начале второго тайма сравнял счет. Победный гол забил форвард Вахби Хазри.

Тунис, набрав три очка, финишировала в группе G на третьей строчке, Панама (0) — на последнем месте.

Сборная Бельгии набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, Англия финишировала второй. В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с Японией, англичане — с Колумбией.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Аднан Янузай Юри Тилеманс Дэнни Роуз Яссин Мерия Фахреддин Бен Юссеф Вахби Хазри Город: Калининград Саранск

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Нальют ли болельщикам ЧМ по футболу белорусского пива

Нальют ли болельщикам ЧМ по футболу белорусского пива

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте