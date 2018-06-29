Делегации пяти стран примут участие в церемонии открытия второй очереди мемориала «Тростенец»

Представители государственных и общественных организаций Австрии, Германии, Израиля, Польши и Чехии прибыли в Минск для участия в памятных мероприятиях на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.

29 июня в урочище Благовщина состоится церемония открытия второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» и митинг-реквием. Затем в Минском международном образовательном центре откроется конференция «Помнить ради общего европейского будущего», которая будет работать два дня.

Делегации Австрии и Германии на памятных мероприятиях возглавят президенты Александр Ван дер Беллен и Франк-Вальтер Штайнмайер. С австрийской стороны также будет присутствовать экс-президент Хайнц Фишер. Польша будет представлена госсекретарем канцелярии президента Кшиштофом Щерским, Чехия — заместителем председателя Палаты депутатов Войтехом Филипом. От Всемирного еврейского конгресса в Минск прибудет заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.

Александр Лукашенко также будет присутствовать на митинге-реквиеме. Запланированы его отдельные встречи с президентами Австрии и Германии. Лидеры стран «обсудят вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, тематику двустороннего сотрудничества и перспектив выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе», сообщила пресс-служба Лукашенко.

Тростенец — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти Освенцим, Майданек и Треблинка. По официальным данным, в Тростенце было уничтожено более 200 тыс. человек из разных стран, в том числе Австрии, Германии, Чехословакии.