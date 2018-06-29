Праздничную иллюминацию в честь Дня Независимости включат в Минске уже с субботы

/ Общество
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Праздничную иллюминацию в столице в честь Дня Независимости включат с 30 июня, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на УП «Мингорсвет».

Будут использованы светодиодные гирлянды с шарами и светящимися нитями разной длины над проезжей частью, декоративные элементы на опорах на проспектах Независимости, Победителей, Партизанском, улице Притыцкого и других.

В штатном режиме будут работать объемные световые фигуры.

Иллюминация будет включаться с наступлением темноты – около 22:20 (время может корректироваться из-за погодных условий). 30 июня и 1, 2 июля отключать ее планируют в 24 часа. А вот в ночь с 3 на 4 июля иллюминация будет работать до 3 часов.

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Тэги: иллюминация День Независимости Город: Минск

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