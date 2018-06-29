Еврокомиссия будет вести переговоры об отключении Балтии от БРЭЛЛ

Электросистемы Балтии к 2025 году будут окончательно отключены от советского энергетического кольца БРЭЛЛ, куда входят системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

Политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы подписали вчера президент Литвы, премьер-министры Латвии, Эстонии и Польши и председатель Европейской комиссии, сообщает пресс-служба президента Литвы.

«Это позволит предотвратить любые попытки использовать энергетику в качестве инструмента геополитического шантажа», — отмечается в сообщении пресс-службы главы литовского государства.

Интересы Балтии на переговорах с Россией и Беларусью об отключении от системы БРЭЛЛ будет представлять Еврокомиссия.

Стороны соглашения договорились, что синхронизация будет осуществлена через Польшу с использованием первой линии соединения LitPol Link, а также с помощью резервного соединения, конденсаторов и других технических решений. Предусмотрен четкий график работ и конкретные сроки их завершения в 2025 году. Это даст возможность при реализации проекта воспользоваться средствами еще из нынешнего многолетнего бюджета ЕС.

Литва уже начала подготовительные работы для отключения от БРЭЛЛ. В частности, планируется демонтаж высоковольтной ЛЭП и реконструкция двух подстанций в Игналине и Утене. Ожидается, что работы завершат к 2021 году. Власти страны не раз заявляли, что Литва считает отключение от российской системы IPS/UPS, которая объединяет системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (электрокольцо БРЭЛЛ), приоритетом в развитии энергетики.

Представители оператора электросетей Литвы Litgrid говорили, что после отключения от БРЭЛЛ электроэнергия, которая будет производиться строящейся в Беларуси атомной электростанцией, в литовские сети не попадет.