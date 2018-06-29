Установлена предварительная причина поломки аттракциона в парке Челюскинцев

/ Происшествия
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В столичном парке Челюскинцев 28 июня во время движения сломался аттракцион «Колобок». Из-за поломки кабинка с людьми коснулась земли.

«Во время рабочего цикла произошло разрушение ведущего вала крепления опорного колеса между ступицей и кабинкой, в результате чего посадочный модуль коснулся земли. Внутри находились 2 пассажира. Вреда их здоровью не причинено, аттракцион был остановлен, жалоб от пассажиров не поступало, за медицинской помощью никто не обращался. Нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности не выявлено. Предполагаемая причина — скрытый дефект опорного вала, который проявился только вчера», — рассказал БЕЛТА главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

«Колобок» выпущен в 2010 году, его срок эксплуатации составляет 10 лет. Аттракцион прошел предсезонное техническое освидетельствование. Продолжается расследование, окончательные выводы о причинах будут сделаны специалистами Госпромнадзора после разбирательства.

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Тэги: аттракцион Персона: Владимир Бабивский Город: Минск

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