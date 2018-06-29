Пенсии повысят еще раз до конца года

Дополнительно к майскому повышению правительство произведет перерасчет трудовых пенсий еще раз до конца года.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко, выступая перед депутатами Национального собрания, передает БелТА .

«Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом», - сказал Василий Жарко.

Напомним, 26 апреля Александр Лукашенко подписал указ № 142 «О повышении пенсий». Документом предусмотрен «перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий». В результате перерасчета пенсии увеличились в среднем на 5,4%.