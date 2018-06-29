Замминистра культуры: ни я, ни моя семья в заведение «Поедем поедим» не пойдем

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С правовой точки зрения причин для экстренного реагирования на ситуацию с рестораном «Поедем поедим» возле урочища Куропаты у Министерства культуры нет. Об этом заявил заместитель министра культуры Александр Яцко, отвечая 29 июня в парламенте на вопрос депутата Анны Канопацкой, передает БелаПАН.

Он отметил, что «точка напряжения Куропаты периодически возникает». «Основные вопросы, которые сейчас возникают, это по размерам и правомерности установки охранных зон, — сказал Яцко. — До 2014 года там фактически не было четких конкретных зон, и только в 2014 году, в связи с разработкой проекта детального планирования территории, были внесены научно-обоснованные предложения по охранным зонам».

По словам Яцко, на данный момент «существующая там деятельность осуществляется в рамках действующих и утвержденных регламентов».

На просьбу уточнить его личную позицию по ситуации Яцко сказал: «Что касается личностного аспекта, ни я, ни моя семья, ни сотрудники Минкульта, думаю, завтракать, обедать или ужинать в это заведение не пойдут. Это моральный выбор каждого из нас».

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Минкультуры Персона: Александр Яцко

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