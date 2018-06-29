«Спецоперация»: как ловили эксгибициониста в Борисове

Сотрудники уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД раздавали местным жителям ориентировки и вели негласное дежурство в лесу.

Операция по поимке эксгибициониста началась в начале мая 2018 года, когда местная жительница сообщила, что встретила в лесу у станции «Березина» хулигана. Мужчина расстегнул брюки и продемонстрировал половые органы. Женщина запомнила и описала приметы, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Несколько дней милиционеры раздавали местным жителям ориентировки, информацию с приметами, просили проявлять бдительность, а также негласно дежурили с лесу. Похожего по описанию мужчину неравнодушная местная жительница увидела у железнодорожной станции и сообщила оперативникам. Женщине показалось подозрительным, что мужчина стоял и высматривал одиноких женщин. Его задержали.

Мужчина во всем сознался. Им оказался 53-летний житель одной из соседних деревень. Его обвиняют в хулиганстве. Проводится расследование.