Лукашенко и Путин поговорили по телефону

/ Политика
Просмотров: 472 Комментариев: 0

29 июня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства.

В разговоре была затронута и спортивная тематика. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков.

Также президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в матче 1/8 финала ЧМ против команды Испании, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Почему Лукашенко пугает, что Беларусь может потерять независимость

Почему Лукашенко пугает, что Беларусь может потерять независимость

Лукашенко выпьет чаю из русского самовара. Выпьют ли россияне нашего молока?

Лукашенко выпьет чаю из русского самовара. Выпьют ли россияне нашего молока?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Ликвидация независимости Союзным государством

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Ликвидация независимости Союзным государством

Противостояние Москвы и Варшавы ставит Минск в неудобное положение

Противостояние Москвы и Варшавы ставит Минск в неудобное положение

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте