Лукашенко и Путин поговорили по телефону

29 июня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства.

В разговоре была затронута и спортивная тематика. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков.

Также президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в матче 1/8 финала ЧМ против команды Испании, сообщает пресс-служба белорусского лидера.