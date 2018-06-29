На больших выходных в Минске будет изменен режим работы общественного транспорта

В предстоящие выходные и праздничные дни в Минске будет изменен график движения городского пассажирского транспорта, сообщили в госучреждении «Столичный транспорт и связь».

Автобусные маршруты 30 июня будут работать по графику субботы, 1, 2, 3 июля — воскресенья.

Троллейбусные маршруты 30 июня, 1 июля будут работать по графику субботы; 2 и 3 июля — воскресенья.

Трамвайные маршруты с 30 июня по 3 июля будут работать по графику выходного дня.

Также в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 2 июля: работа автобусных маршрутов №№ 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута № 134с; на маршрутах №№ 130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.

30 июня в связи с проведением фестиваля мороженого возле «Минск-Арены» с 13:00 до 22:00 будет увеличено количество автобусов на маршруте № 1.

2 июля в связи с проведением физкультурно-спортивного праздника и общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі» на просп. Победителей с 11:00 до 24:00 будет увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 1, 73, 91.

3 июля с 5:00 начнут работу городские маршруты: автобусные №№ 1, 9д, 17, 22, 24, 26, 29, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 69, 73, 74С, 85С, 90, 91, 102, 104, 112С, 113А, 147, 149, 153, 159, 163, 903, 921; троллейбусные №№ 6, 9, 14, 16, 20, 25, 27, 33, 39, 53, 60, 62, 77.

С 7:00 до 20:00 будет увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 1, 24, 73, 100 и троллейбусов на маршруте № 53.

4 июля до 2:10 будет продлено время работы следующих городских маршрутов: автобусные №№ 1, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 57, 69, 72, 73, 74С, 90, 100, 112С, 113А, 147, 149, 153Д, 159, 921; троллейбусные № 6, 9, 16, 20, 25, 27, 53, 60, 62, 64, 77; трамвайные №№ 3, 11.

Минский метрополитен 3 июля будет работать с 5:00 до 1:30 4 июля. С 7:30 до 13:30 — интервал 3 минуты; с 13:30 до 19:00 — 5 минут; с 19:00 до 24:00 — 3 минуты; после 24:00 — до 10 минут. Начало работы 4 июля в 5:30.