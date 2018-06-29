Палата представителей приняла поправки в некоторые кодексы, корректирующие степень ответственности за различные преступления

Палата представителей 29 июня приняла в первом чтении поправки в некоторые кодексы, которые изменяют степень ответственности за совершение различных преступлений, передает БелаПАН .

Как сообщил министр юстиции Вадим Ипатов, законопроектом изменяются категории отдельных экономических преступлений, декриминализируются деяния, не связанные с причинением реального вреда и ущерба, увеличиваются показатели причинения крупного и особо крупного ущерба.

При этом, отметил он, «декриминализация не является самоцелью разработки законопроекта». «Основная задача — обеспечить соразмерность наказания содеянному», — подчеркнул он.

Как сообщил журналистам перед началом заседания заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Василий Чекан, законопроект охватывает порядка 100 статей Уголовного кодекса, в которые будут внесены изменения. «Это будут не только послабления, но и усиление ответственности за те или иные преступления», — сказал он.

По его словам, много изменений касаются экономических статей УК. Например, сохранится возможность специальной конфискации имущества, которое получено преступным путем. «Если те или иные средства заработаны преступным путем, они будут конфисковываться, независимо от того, на кого они зарегистрированы, — сказал он. — Если коттедж, квартира, машины построены и куплены на взятки, они будут конфискованы независимо от того, кому они принадлежат и на ком числятся».

Депутат отметил, что законопроект впервые вводит ответственность за призывы к самоубийству. «Это новая статья, раньше такой ответственности не было. Предлагается ввести ответственность на срок от трех до пяти лет», — сказал Чекан.

По его словам, также планируется усилить ответственность за измену государству. Если сейчас срок заключения составляет от 7 до 15 лет, то законопроект предлагает его увеличить от 10 до 20 лет.

«Коснутся изменения и 328-й статьи Уголовного кодекса, — сказал Чекан. — Будут внесены понижения на два года по части второй с пяти до трех лет и по части третьей с восьми до шести лет. Эти послабления связаны с практикой применения этой статьи. Были самые разные предложения, в том числе и от матерей осужденных, МВД, прокуратуры».

Планируется, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен на очередной сессии, которая откроется в начале октября.