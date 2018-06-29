Жарко: вопрос шаговой доступности детских садов будет решен полностью в ближайшие годы

Вопрос шаговой доступности детских садов будет решен полностью в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает БЕЛТА .

По словам вице-премьера, сегодня в целом урегулирован вопрос с обеспечением потребности в местах в детских садах, который не так давно был одним из самых актуальных для населения. Только за 2017 год в стране введено в эксплуатацию 13 новых дошкольных учреждений.

С 2018 по 2020 год планируется построить еще 40 новых детских садов, открыть 11 дошкольных учреждений на первых этажах жилых зданий, пять семейных детских садов.

Таким образом, в ближайшие годы вопрос о шаговой доступности детских садов будет снят полностью, сказал заместитель премьер-министра.