Из милиции отпущен один из трех задержанных утром 29 июня защитников Куропат
Из милиции отпущен Валерий Минец, один из трех задержанных утром защитников Куропат, пишет
Задержание Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца произошло по дороге в Куропаты, куда они везли три креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим».
Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича и других активистов. Грузовик с крестами также задержан.
Как сообщила на своей странице в Фейсбуке жена Дмитрия Дашкевича Анастасия, ее муж и Егор Лаврухин все еще остаются в Ленинском РУВД столицы.
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