Из милиции отпущен один из трех задержанных утром 29 июня защитников Куропат

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Из милиции отпущен Валерий Минец, один из трех задержанных утром защитников Куропат, пишет БелаПАН.


Неофициально: в Минске задержаны Дмитрий Дашкевич и еще два активиста

Задержание Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца произошло по дороге в Куропаты, куда они везли три креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим».

Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича и других активистов. Грузовик с крестами также задержан.

Как сообщила на своей странице в Фейсбуке жена Дмитрия Дашкевича Анастасия, ее муж и Егор Лаврухин все еще остаются в Ленинском РУВД столицы.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: задержания Куропаты Бульбаш-холл Персона: Валерий Минец Дмитрий Дашкевич Егор Лаврухин Город: Минск

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