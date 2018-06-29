Из милиции отпущен один из трех задержанных утром 29 июня защитников Куропат

Из милиции отпущен Валерий Минец, один из трех задержанных утром защитников Куропат, пишет БелаПАН .

Задержание Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца произошло по дороге в Куропаты, куда они везли три креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим».

Автомобиль ГАИ остановил грузовик с крестами. Вслед за ним подъехала машина с людьми в штатском, которые задержали Дашкевича и других активистов. Грузовик с крестами также задержан.

Как сообщила на своей странице в Фейсбуке жена Дмитрия Дашкевича Анастасия, ее муж и Егор Лаврухин все еще остаются в Ленинском РУВД столицы.