Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 30 июня

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Утром и днем 30 июня по Беларуси усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с и сильные дожди.

Штормовое предупреждение объявил Белгидромет.

В субботу на значительной части территории страны ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с. Днем по Гомельской и Могилевской областям - сильные дожди. По Минску утром и днем 30 июня ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с.

Во время неблагоприятного метеорологического явления следует внимательно относиться к правилам безопасности, напоминает МЧС. Во время грозы не следует выходить из дома и закрыть все окна и дымоходы. Желательно держаться дальше от электропроводки и антенн, выключить телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы не следует бегать, а если вы едите на велосипеде или мотоцикле, то необходимо остановиться и отойти от транспортного средства метров на 30.

Оранжевый уровень опасности - погодные условия представляют реальную опасность. К ним относят шквалы, ливни, грозы, град, жару, морозы, снегопады, метели.

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Тэги: Белгидромет штормовое предупреждение

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