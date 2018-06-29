Анджей Дуда: присоединяюсь к молитве всех, кто прибыл в Тростенец, чтобы склонить головы перед тысячами невинных жертв

Нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии должны стать закрытой главой в истории человечества, говорится в обращении президента Польши Анджея Дуды к участникам церемонии открытия второй очереди мемориала на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.

Текст обращения зачитал 29 июня на церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски.

«Существуют различные карты Европы. Есть карты красивых городов, прекрасных храмов и дворцов, музеев и университетов. Есть карты торговых путей и паломнических маршрутов, чарующих красот природы. К сожалению, в XX веке появилась еще одна особая карта. Ужасающая карта немецких нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти. Карта еврейских гетто и мест массовых казней в период Второй мировой войны», — цитирует БЕЛТА обращение польского президента.

«Сегодня вместе со всеми вами я отдаю дань уважения памяти убитых мужчин, женщин и детей. С болью думаю о мучениях, которые пришлось испытать на этой земле польским гражданам. Присоединяюсь к молитве всех, кто прибыл сюда, чтобы склонить головы перед тысячами невинных жертв немецких преступников и их пособников — людей, которыми завладела идеология ненависти и презрения», — говорится в обращении.

Дуда также подчеркнул, что нет и не может быть какого-либо оправдания заявлениям и действиям, которые ставят одни народы выше других.

«В XXI веке не может быть приемлемым унижение и преследование людей по причине расовой, религиозной принадлежности или социального статуса. Отдавая дань памяти жертвам Малого Тростенца, Благовщины, Шашковки и других мест уничтожения, давайте сделаем все возможное, чтобы нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии стали закрытой главой в истории человечества», — заявил он.

Сегодня государственный секретарь канцелярии президента Польши посетил место массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском. Польская делегация возложила там венок.