Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение отцовского отпуска
Палата представителей 29 июня приняла в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает в том числе введение отцовского отпуска.
Законопроект представила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич.
В законопроекте речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом не более 14 календарных дней. Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка, передает
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