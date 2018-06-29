Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение отцовского отпуска

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Палата представителей 29 июня приняла в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает в том числе введение отцовского отпуска.

Законопроект представила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В законопроекте речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом не более 14 календарных дней. Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка, передает БЕЛТА.

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Тэги: отцовский отпуск Палата представителей Персона: Ирина Костевич

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