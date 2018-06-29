Андрейченко: комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом

Комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом Беларуси. Такую точку зрения высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 29 июня на закрытии четвертой сессии нижней палаты парламента шестого созыва, пишет БелаПАН .

«Этим тезисом руководствовались депутаты при корректировке Банковского кодекса, совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства, повышении прозрачности госзакупок и упрощении процедур по международным договорам», — сказал он.

При этом Андрейченко отметил, что «серьезная нормотворческая работа по созданию принципиально нового бизнес-климата, по сути, только начинается». «Это сфера и нашей ответственности. Многое придется делать впервые. Самое главное, при подготовке этих документов необходимо добиться, чтобы они четко отвечали духу и букве декретов главы государства», — считает он.

С этих же позиций, сказал Андрейченко, нужно подходить и к формированию бюджетно-налоговой политики. «Определенная работа в этом направлении уже проводится, особенно в плане совершенствования Налогового кодекса. Но крайне важно, чтобы создаваемые финансовые инструменты простимулировали именно те отрасли и производства, которые способны обеспечить взрывной рост экономики и на этой основе — повышение благосостояния граждан. Любой вопрос сегодня должен рассматриваться сквозь призму экономической целесообразности», — заявил он.

Основным же приоритетом для депутатского корпуса на прошедшей сессии, сообщил Андрейченко, «стало решение задач, поставленных главой государства в его послании белорусскому народу и парламенту». «Время не стоит на месте, и важно его не упустить, чтобы закрепить все те позитивные изменения, которые наметились в экономике, выполнить пятилетнюю программу и вывести страну на опережающие темпы роста», — сказал он.

С учетом этих требований, по словам Андрейченко, на сессии был принят «ряд системных законодательных мер по развитию финансово-кредитной и инвестиционной политики, отраслей реального сектора и социальной сферы, укреплению национальной безопасности, законности и правопорядка».