Железнодорожника осудили за наезд на подростка

Бывший бригадир Барановичской дистанции пути местного отделения БЖД осужден за нарушение правил безопасности, повлекшее смертельное травмирование на переезде 18-летнего парня.

Бригадир выполнял обязанности составителя поезда маневровых работ 18 сентября 2017 года, передает БелаПАН . Он должен был идти пешком вдоль пути впереди состава, но вместо этого стоял на подножке крана. Обзор из точки, где находился составитель поезда, был ограничен и мужчина не смог вовремя заметить молодого человека у железнодорожного переезда.

Юноша, переходивший переезд в наушниках и в капюшоне, попал под колеса состава. С тяжкими телесными повреждениями молодой человек был госпитализирован в Барановичскую городскую больницу. Он скончался от травматического шока 19 сентября.

Парень учился на 3-м курсе Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта.

7 мая суд Барановичского района и Барановичей признал бывшего бригадира виновным в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта лицом. Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и лишил права заниматься деятельностью, связанной с выполнением обязанностей составителя поездов на железнодорожном транспорте в Беларуси, на два года. С Барановичского отделения Белорусской железной дороги в пользу бабушки погибшего юноши взыскано 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Обвиняемый, не признавший своей вины, обжаловал приговор. 26 июня судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения.