Четыре белорусские теннисистки сыграют в основной сетке Уимблдона

Сразу четыре белорусские теннисистки сыграют в основной сетке одиночного разряда Уимблдонского турнира.

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В первом круге Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) встретится с Михаэлой Бузарнеску (28) из Румынии, Александра Саснович (50) — Петрой Квитовой (7) из Чехии, Вера Лапко (84) — с американкой Кристиной Макхейл (90), а Виктория Аазаренко (87) — с россиянкой Екатериной Александровой (104).

В этих парах ранее между собой встречались только Соболенко и Бузарнеску, которые провели два очных поединка — в 2016 и 2018 годах. Дважды победила белоруска.