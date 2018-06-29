Четыре белорусские теннисистки сыграют в основной сетке Уимблдона
Сразу четыре белорусские теннисистки сыграют в основной сетке одиночного разряда Уимблдонского турнира.
В первом круге Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) встретится с Михаэлой Бузарнеску (28) из Румынии, Александра Саснович (50) — Петрой Квитовой (7) из Чехии, Вера Лапко (84) — с американкой Кристиной Макхейл (90), а Виктория Аазаренко (87) — с россиянкой Екатериной Александровой (104).
В этих парах ранее между собой встречались только Соболенко и Бузарнеску, которые провели два очных поединка — в 2016 и 2018 годах. Дважды победила белоруска.
Первые матчи основной сетки пройдут 2 июля. Общий призовой фонд составляет 34 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,25 млн, финалисты — по 1,125 млн фунтов стерлингов, отмечает
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