Лукашенко встретился с президентом Австрии

Встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена прошла в минском Дворце Независимости.

Глава Беларуси выразил заинтересованность в развитии диалога по обеспечению безопасности в регионе, передает БЕЛТА . Также Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Австрии в Вене.

Австрийский лидер прилетел в Беларусь на открытие мемориала в Тростенце.

Лукашенко дважды посещал Австрию: в апреле 1996 года для участия в международной конференции «10 лет после Чернобыля» и в марте 2002 года по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета. Президенты двух стран впервые встретились 28 сентября 2015 года в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.