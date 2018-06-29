Лукашенко встретился с президентом Австрии

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Встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена прошла в минском Дворце Независимости.

Лукашенко вместе с президентами Германии и Австрии посещает мемориал «Тростенец»

Глава Беларуси выразил заинтересованность в развитии диалога по обеспечению безопасности в регионе, передает БЕЛТА. Также Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Австрии в Вене.

Австрийский лидер прилетел в Беларусь на открытие мемориала в Тростенце.

Лукашенко дважды посещал Австрию: в апреле 1996 года для участия в международной конференции «10 лет после Чернобыля» и в марте 2002 года по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета. Президенты двух стран впервые встретились 28 сентября 2015 года в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Тэги: Беларусь-Австрия встреча президентов Дворец Независимости Персона: Александр Ван дер Беллен Александр Лукашенко

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