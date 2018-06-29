Экономическая милиция заинтересовалась бизнесом Дмитрия Дашкевича

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД несколько часов находились в офисе мебельной компании «Цесляры», принадлежащей одному из лидеров оппозиции.

Как сообщил Дашкевич во время видеотрансляции из помещения, арендованного компанией, сотрудники экономической милиции сказали, что приехали проверить, здесь ли сделаны кресты, которые предназначались для установки в Куропатах сегодня, передает БелаПАН .

Сотрудники ОБЭП не предъявили документов, дающих им право проводить осмотр помещения. Они попросили показать чеки на материалы, из которых изготовлены кресты. Один из сотрудников заявил, что ведется административный процесс, и потребовал прекратить видеосъемку. На вопрос Дашкевича, какой именно процесс ведется, он не ответил.

На территорию треста, которому принадлежит арендуемое помещение «Цесляров», прибыл главный инженер арендодателя и потребовал сотрудников ОБЭП покинуть офис и цех компании, отметив, что они находятся там незаконно. Позже в офис приехал адвокат Александр Галиев.

Утром 29 июня по дороге в урочище Куропаты были задержаны трое активистов — Дмитрий Дашкевич, Егор Лаврухин и Валерий Минец. Они везли три семиметровых деревянных креста для установки возле пикетируемого ресторана «Поедем поедим». Позже активистов из милиции отпустили, кресты им не вернули.