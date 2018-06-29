Транспортную инспекцию возглавил полковник финансовой милиции

Министр транспорта назначил руководителем Транспортной инспекции Минтранса Григория Веремко.

Григорий Веремко был заместителем председателя Комитета госконтроля. В 2013 году президент освободил его от должности, уволив со службы в органах финансовых расследований в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, сообщает TUT.by .

Представляя нового руководителя, министр транспорта Aнатолий Сивак отметил, что задачи транспортников — выполнение контрольных функций. «Сегодня надо изменить методы и способы контроля, пересмотреть подход к его проведению. Контроль нужно четко разделить между Транспортной инспекцией и другими контролирующими органами», — сказал министр.

Предыдущий начальник инспекции Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев, а также начальники в Гомеле и Гродно были задержаны прошлой весной. Была вскрыта коррупционная схема: задержанные якобы поставили на поток «торговлю» разрешениями на проезд большегрузов за границей. Суд над Лемешем начался 12 июня.