Транспортную инспекцию возглавил полковник финансовой милиции

/ Общество
Просмотров: 80 Комментариев: 0

Министр транспорта назначил руководителем Транспортной инспекции Минтранса Григория Веремко.

Григорий Веремко был заместителем председателя Комитета госконтроля. В 2013 году президент освободил его от должности, уволив со службы в органах финансовых расследований в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, сообщает TUT.by.

Представляя нового руководителя, министр транспорта Aнатолий Сивак отметил, что задачи транспортников — выполнение контрольных функций. «Сегодня надо изменить методы и способы контроля, пересмотреть подход к его проведению. Контроль нужно четко разделить между Транспортной инспекцией и другими контролирующими органами», — сказал министр.

Начальник Транспортной инспекции Минтранса брал взятки не только деньгами

Предыдущий начальник инспекции Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев, а также начальники в Гомеле и Гродно были задержаны прошлой весной. Была вскрыта коррупционная схема: задержанные якобы поставили на поток «торговлю» разрешениями на проезд большегрузов за границей. Суд над Лемешем начался 12 июня.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Транспортная инспекция Минтранс ДФР КГК Персона: Григорий Веремко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

КГБ задержал руководителей Транспортной инспекции

КГБ задержал руководителей Транспортной инспекции

Минтранс предлагает повысить стоимость проезда в общественном транспорте, но не настаивает

Минтранс предлагает повысить стоимость проезда в общественном транспорте, но не настаивает

В Беларуси ограничат движение тяжелых грузовиков

В Беларуси ограничат движение тяжелых грузовиков

Теперь не каждый сможет водить «маршрутку»

Теперь не каждый сможет водить «маршрутку»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте