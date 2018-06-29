В Беларуси готовят изменения в Налоговый кодекс

/ Экономика
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Законопроект по его комплексной корректировке внесут на рассмотрение правительства в ближайшее время.

Подготовку предложений по корректировке основного налогового документа страны с февраля 2018 года осуществляет межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли представители госорганов, концернов, бизнес-союзов, Совета по развитию предпринимательства, широкий круг экспертов-практиков, сообщает БЕЛТА.

Корректировкой предусматривается снижение налоговой нагрузки, изменение механизма исчисления ряда налогов и упрощение их администрирования. Продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета.

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Тэги: Налоговый кодекс законопроект бухгалтерский учет

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