Пассажиры Yanair более двух недель не могут вылететь из киевского аэропорта

В Борисполе подтвердили, что рейсы этой авиакомпании задерживаются, а пассажиры находятся в здании аэропорта.

«Регистрация на рейсы еще не начиналась, значит компания даже заявку не подавала», — отметил представитель пресс-службы аэропорта, передает Нromadske.ua .

В соцсетях сообщают, что некоторые пассажиры ожидают своего рейса еще с 11 июня. В целом на вылет ожидают около 200 человек, которым сотрудник Yanair Airlines «советует не блокировать вход в аэропорт». В настоящее время ситуация в аэропорту спокойная, никаких попыток блокировки нет.

Yanair Airlines — украинская авиакомпания, основанная в 2012 году. Она выполняет как внутренние рейсы, так и международные: в Грузию, Армению, Израиль, Испанию, на Кипр. В августе 2016 года государственная авиационная служба Украины оштрафовала компанию за непредоставление в полном объеме соответствующего обслуживания пассажирам при задержке и отмене рейсов.