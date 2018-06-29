Белорусам купить авто за границей будет еще сложнее

С 1 июля 2018 года белорусы будут обязаны при покупке авто за границами ЕАЭС получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Естественно, услуга платная.

Нововведение предусмотрено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», сообщает Госстандарт Беларуси.

Данная норма применяется во всех государствах–членах ЕАЭС и должна была заработать в нашей стране еще в 2015 году, однако по просьбе общественных организациий и бизнес-сообщества срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился.

Теперь транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, с 1 июля 2018 года должны будут иметь эти свидетельства о безопасности.

Получить документ можно в аккредитованных испытательных лабораториях, которых в нашей стране всего три.

При проведении проверки в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства.