Белорусам купить авто за границей будет еще сложнее
С 1 июля 2018 года белорусы будут обязаны при покупке авто за границами ЕАЭС получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Естественно, услуга платная.
Нововведение предусмотрено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»,
Данная норма применяется во всех государствах–членах ЕАЭС и должна была заработать в нашей стране еще в 2015 году, однако по просьбе общественных организациий и бизнес-сообщества срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился.
Теперь транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, с 1 июля 2018 года должны будут иметь эти свидетельства о безопасности.
Получить документ можно в аккредитованных испытательных лабораториях, которых в нашей стране всего три.
При проведении проверки в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства.
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