МАРТ: нужно ли регулировать цены на стационарный телефон?

/ Экономика
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли интересуется, можно ли считать электросвязь общего пользования естественной монополией и нужно ли регулировать цены на такие услуги.

Фото: wikipedia.org

Чтобы получить ответ, МАРТ проводит анкетирование потребителей на своем сайте.

Доводом в пользу отмены регулирования цен на стационарную телефонную связь, по мнению  экспертов, является «межвидовая» конкуренция. Это ситуация, когда стационарная связь конкурирует с мобильной и другими смежными услугами, например, социальными сетями или мессенджерами.

МАРТ работает над изменением закона «О естественных монополиях» и хочет добиться прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий. С этой целью пользователям услуг стационарной и мобильной связи предлагается ответить на вопрос о взаимозаменяемости этих услуг.

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Тэги: естественные монополии март

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