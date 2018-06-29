Германия выделила на мемориал в Тростенце более миллиона евро
Эта сумма пошла на создание второй очереди мемориала.
Такая информация прозвучала на международной конференции «Помнить ради общего европейского будущего», проходящей 29 июня в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау, передает
Средства выделили или пожертвовали МИД ФРГ, местные власти нескольких городов, неправительственные и церковные организации, частные лица.
Важность немецко-белорусского сотрудничества при возведении мемориала на конференции подчеркнул президент Народного союза по уходу за военными захоронениями Германии Вольфганг Шнайдерхан. «Мы принимаем на себя ответственность, которую на нас налагает история и которую мы открыто и безоговорочно признаем своей», — заявил он.
Шнайдерхан подчеркнул, что развязанная Германией мировая война была самой жестокой в истории.
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