Германия выделила на мемориал в Тростенце более миллиона евро

/ Беларусь-ЕС
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Эта сумма пошла на создание второй очереди мемориала.

Такая информация прозвучала на международной конференции «Помнить ради общего европейского будущего», проходящей 29 июня в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау, передает БелаПАН.

Средства выделили или пожертвовали МИД ФРГ, местные власти нескольких городов, неправительственные и церковные организации, частные лица.


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Важность немецко-белорусского сотрудничества при возведении мемориала на конференции подчеркнул президент Народного союза по уходу за военными захоронениями Германии Вольфганг Шнайдерхан. «Мы принимаем на себя ответственность, которую на нас налагает история и которую мы открыто и безоговорочно признаем своей», — заявил он.

Шнайдерхан подчеркнул, что развязанная Германией мировая война была самой жестокой в истории.

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Тэги: Беларусь-Германия МИД Германии Тростенец Вторая мировая война Персона: Вольфганг Шнайдерхан Город: Минск

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