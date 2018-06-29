Футбольные болельщики раскупили в России всю виагру

Чемпионат мира по футболу привел к пивному кризису в Британии: местные фанаты настолько активно болели, что в барах стало не хватать этого напитка. А вот в России мундиаль спровоцировал дефицит виагры в аптеках.

Об этом в интервью телеканалу «МИР 24» рассказала маркетолог Зуля Ханнанова.

«Может быть, я вас слегка шокирую, но буквально вчера разговаривала со своими друзьями-маркетологами. Они сказали, что из аптек буквально смели все препараты, связанные с мужской активностью», — сказала Ханнанова.

Также, как отметила специалист, на болельщиках зарабатывают отели, рестораны и сувенирные лавки.

Кроме 2,5 млрд российских рублей, которые за эти дни иностранцы потратили в России, оплачивая покупки пластиковыми картами, примерно столько же они использовали наличных, уточнила маркетолог.