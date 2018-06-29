Могилевчанин подхватил корь во время отпуска

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В Могилевской области зарегистрировали завозной случай кори.

«Предположительно, заражение могло произойти или на отдыхе в Египте (при общении с лицами, прибывшими на отдых из стран, где регистрируются случаи кори), или на территории Украины, так как заболевший летел через киевский аэропорт „Борисполь“ и посещал придорожное кафе на выезде из Киева», — отметили в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии.

С начала года в Украине корью заболели 23 131 человек — 9327 взрослых и 13 804 ребенка. От осложнений, вызванных этой болезнью, умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

В этом году в Беларуси было зарегистрировано несколько случаев завоза вируса кори с территории Украины и Европейского союза, где регистрировались случаи заболевания корью.

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Тэги: Беларусь-Египет корь вирус Город: Могилев

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