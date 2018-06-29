Немца подозревают в убийстве двух десятков коллег отравленными сэндвичами

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Сотрудника компании по производству металлических деталей ARI Armaturen в городе Шлос-Хольте-Штукенброк подозревают в убийстве 21 коллеги с помощью отравленной еды.

Мужчине 56 лет, 38 из которых он проработал в компании. Его арестовали в мае после того, как один из сотрудников заметил порошок в своей еде. На видео с камер наблюдения было видно, как подозреваемый добавляет какое-то вещество в чужой сэндвич, пишет Deutsche Welle.

Экспертиза показала, что странное вещество — это ацетат свинца, который высокотоксичный, практически безвкусный и может привести к серьезному повреждению органов.

Во время обысков дома у сотрудника завода, кроме бутылочки с порошкообразным веществом, нашли также ртуть и кадмий.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство одного человека. Но милиция будет расследовать смерть 21 человека, которые умерли с 2000 года.

Оказалось, что в компании крайне высокий уровень смертей от сердечных приступов и рака, который могли быть вызваны отравлением тяжелыми металлами. Кроме того, двое сотрудников находятся в коме, а еще один на диализе.

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Тэги: сэндвич отравление ARI Armaturen Город: Шлос-Хольте-Штукенброк

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