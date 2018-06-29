Видеофакт. Центр Минска застрял в 9-балльных пробках

Движение особенно затруднено в центре города, на Орловской улице, на площади Ванеева, на внутреннем кольце МКАД в районе Чижовки и Жданович.

О сложной ситуации с транспортным движением в Минске видно по сервису «Яндекс.Пробки».

На участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей проходит репетиция ко Дню Независимости. Этот участок будут перекрывать еще три дня, поэтому ожидаются повторные заторы.