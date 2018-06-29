Беларусь и Германия намерены создать общую историческую комиссию

Об этом заявил немецкий федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер на международной конференции «Помнить ради общего европейского будущего» в Минске.

По словам Штайнмайера, этот вопрос обсуждался на его встрече с Александром Лукашенко после церемонии открытия мемориала на месте концлагеря в Тростенце, передает БелаПАН .

В связи с этим немецкий президент предложил уже этой осенью провести общую конференцию, посвященную истории. «Создание общей комиссии историков два-три года назад именно с Беларусью мы не могли себе представить», — заявил он.

«Европейская культура памяти — это не сегодняшнее состояние, а путь, и важно понять, где мы находимся на этом пути», — добавил Штайнмайер.

Немецкий президент также подчеркнул, что уверен в необходимости общей европейской культуры памяти, однако сомневается в том, насколько «в этой Европе, в ее сегодняшнем состоянии, мы находимся на пути вперед».

«Культура памяти может существовать, когда между народами есть открытость. Если собственная история становится государственной политикой, то уже не хватает готовности заниматься общим опытом истории», — считает он.

Поэтому Штайнмайер рад, что открытие мемориала на месте концлагеря в Тростенце прошло «в такой достойной атмосфере». Он также поблагодарил всех причастных в Беларуси к открытию комплекса. Президент Германии выразил благодарность свидетелям событий и родственникам жертв концлагеря за возможность пообщаться с ними.