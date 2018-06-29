Суд оштрафовал участников ЛГБТ-перформанса перед зданием МВД

Активисты заработали по три базовые величины штрафа.

Студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов были задержаны 28 июня после того, как создали импровизированную ЛГБТ-клумбу. Также был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго. Они провели ночь в изоляторе на улице Окрестина, передает БелаПАН .

Ольгу Ромашко и Дмитрия Ефремова судили в суде Заводского района Минска, Надежду Крапивину — в суде Московского района. Дело фотожурналиста Андрея Шавлюго, который снимал акцию, рассматривалось в суде Первомайского района.