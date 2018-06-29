Суд оштрафовал участников ЛГБТ-перформанса перед зданием МВД

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Активисты заработали по три базовые величины штрафа.

Фотофакт. Под ногами у статуи городового напротив МВД появилась ЛГБТ-клумба

Студенты театральной лаборатории Fortinbras Ольга Ромашко, Надежда Крапивина и Дмитрий Ефремов были задержаны 28 июня после того, как создали импровизированную ЛГБТ-клумбу. Также был задержан фотожурналист Андрей Шавлюго. Они провели ночь в изоляторе на улице Окрестина, передает БелаПАН.

Ольгу Ромашко и Дмитрия Ефремова судили в суде Заводского района Минска, Надежду Крапивину — в суде Московского района. Дело фотожурналиста Андрея Шавлюго, который снимал акцию, рассматривалось в суде Первомайского района.

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Тэги: МВД ЛГБТ Персона: Ольга Ромашко Надежда Крапивина Дмитрий Ефремов Город: Минск

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