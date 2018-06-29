Брестское «Динамо» назвало нового главного тренера

Футбольный клуб возглавит 30-летний Алексей Шпилевский. Контракт рассчитан до 2020 года.

Первую игру под руководством нового тренера «Динамо-Брест» проведет 29 июня в Гомеле, сообщает пресс-служба брестчан.

В декабре Шпилевский пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит клуб из Бреста.

Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Он выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта», вызывался в сборные Беларуси разных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Карьеру футболиста закончил из-за травмы спины. Тренерскую карьеру начал в академии «Штутгарта», с 2013 по 2018 годы работал тренером академии «РБ Ляйпциг».

С 31 декабря 2017 года брестчан тренеровал чех Радослав Латал. После его отставки с 10 мая временно исполняющим обязанности главного тренера был спортивный директор Сергей Ковальчук. Под руководством Латала «Динамо» выиграло у БАТЭ Суперкубок Беларуси, а Ковальчук помог клубу завоевать Кубок Беларуси, также обыграв в финале чемпионов.