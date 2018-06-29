Фотофакт. Пружанский мальчик просунул голову в перила и застрял

/ Происшествия
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Ребенок не смог самостоятельно освободиться из секции перил и пришлось вызывать спасателей.

Как выяснилось, 10-летний мальчик решил пролезть между секциями перил, ожидая мать, которая находилась в аптеке. Застряв головой, он позвал на помощь прохожих, но попытки вызволить ребенка закончились неудачей, передает пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

Спасатели разжали перила с помощью гидравлического инструмента. На место также прибыли медики, но их помощь не понадобилась — ребенок не пострадал.

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Тэги: мальчик застряла голова МЧС Город: Пружаны

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