Фотофакт. Пружанский мальчик просунул голову в перила и застрял

Ребенок не смог самостоятельно освободиться из секции перил и пришлось вызывать спасателей.

Как выяснилось, 10-летний мальчик решил пролезть между секциями перил, ожидая мать, которая находилась в аптеке. Застряв головой, он позвал на помощь прохожих, но попытки вызволить ребенка закончились неудачей, передает пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

Спасатели разжали перила с помощью гидравлического инструмента. На место также прибыли медики, но их помощь не понадобилась — ребенок не пострадал.