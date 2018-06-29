Украинские националисты предъявили «права» на Брянщину и Дальний Восток

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок назвал эти ныне российские территории украинскими.

Украина могла бы претендовать на Дальний Восток, где в т.н. Зеленом Клину компактно селились украинцы. В 1917 году они пытались провозгласить там Украинскую Дальневосточную Республику, сообщает 112.ua .

Также Тягнибок заявил об «украинской» Брянской области, польских регионах Холмщина, Лемковщина и Надсанье. При этом лидер «Свободы» сделал оговорку, что Украина уважает установленные после Второй мировой войны границы.

Украинские националисты не первый раз заявляют свои территориальные претензии на российские земли. В марте этого года лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош объявил, что в будущем Украина может захватить Кубань, Ростовскую и Воронежскую области.