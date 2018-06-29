Украинские националисты предъявили «права» на Брянщину и Дальний Восток

/ Мир
Просмотров: 272 Комментариев: 0

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок назвал эти ныне российские территории украинскими.

Украина могла бы претендовать на Дальний Восток, где в т.н. Зеленом Клину компактно селились украинцы. В 1917 году они пытались провозгласить там Украинскую Дальневосточную Республику, сообщает 112.ua.

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÐºÐ»Ð¸Ð½

Также Тягнибок заявил об «украинской» Брянской области, польских регионах Холмщина, Лемковщина и Надсанье. При этом лидер «Свободы» сделал оговорку, что Украина уважает установленные после Второй мировой войны границы.

Украинские националисты не первый раз заявляют свои территориальные претензии на российские земли. В марте этого года лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош объявил, что в будущем Украина может захватить Кубань, Ростовскую и Воронежскую области.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина-Россия территориальные претензии дальний восток Персона: Олег Тягнибок Город: Брянск

Другие материалы на эту тему:

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

Киев: Кремль продолжает подготовку к полномасштабной войне

За присоединение Крыма Россия лишена голоса в ПАСЕ

За присоединение Крыма Россия лишена голоса в ПАСЕ

Беларусь может заработать на нефтяном конфликте России и Украины

Беларусь может заработать на нефтяном конфликте России и Украины

Газ для Украины будет дорожать

Газ для Украины будет дорожать

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте