БЖД увеличит число поездов из Минска на Вильнюс и Львов

/ Общество
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Всего на предстоящие праздники запустят 37 дополнительных поездов в соседние страны и по республике.

С 29 июня по 4 июля будет курсировать 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес- и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям, передает пресс-служба БЖД.

По направлению Минск — Гомель назначено 15 поездов, Минск — Брест — 11, Минск — Витебск — 2, Минск — Мозырь — 2, Минск — Комуннары — 1.

Также Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск — Львов и Минск — Вильнюс.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, а также на сайте rw.by.

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Тэги: БЖД дополнительные поезда поезд День Независимости Беларусь-Литва Беларусь-Украина Город: Минск

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