БЖД увеличит число поездов из Минска на Вильнюс и Львов

Всего на предстоящие праздники запустят 37 дополнительных поездов в соседние страны и по республике.

С 29 июня по 4 июля будет курсировать 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес- и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям, передает пресс-служба БЖД.

По направлению Минск — Гомель назначено 15 поездов, Минск — Брест — 11, Минск — Витебск — 2, Минск — Мозырь — 2, Минск — Комуннары — 1.

Также Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск — Львов и Минск — Вильнюс.