Завод «БелДжи» официально введен в эксплуатацию

Правительство Беларуси утвердило акт приемки в эксплуатацию автомобильного завода «БелДжи» под Борисовом от 15 июня 2018 г.

Объект официально называется «Строительство завода по производству легковых автомобилей в районе аг. Пересады Борисовского района» и расположен по адресу Республика Беларусь, Минская область, Борисовский район, Пересадский сельсовет, Р-53, 35-й км, 2.

Заказчиком строительства выступало ЗАО «БелДжи».

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль.

Акционерами «БелДжи» по состоянию на 2018 год являются ОАО «БелАЗ» (55,50%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,23%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (5,16%), CITIC International Investment Limited (3,95%) и ОАО БАТЭ (2,16%).

В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей. Для реализации проекта выделен китайский кредит на 158,7 млн долларов США. Общий объем инвестиций составит 400 млн евро. Завод был открыт 17 ноября 2017 года президентом страны Александром Лукашенко.