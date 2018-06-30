Из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в Украине

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В результате порывов ветра и гроз пострадали 384 населенных пункта в 10 областях.

«29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях», — указано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадали Днепропетровская и Киевская области — там более сотни обесточенных населенных пунктов в каждой.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Тэги: непогода обесточенные дома Город: Киев

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