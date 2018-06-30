Из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в Украине
В результате порывов ветра и гроз пострадали 384 населенных пункта в 10 областях.
«29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях», —
Больше всего пострадали Днепропетровская и Киевская области — там более сотни обесточенных населенных пунктов в каждой.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Обсудим?