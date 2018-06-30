Глава самопровозглашенной ДНР пообещал убивать миротворцев ООН

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Захарченко заявил, что миротворцы ООН «будут превращаться в мишени», если их введут на Донбасс без согласия прокремлевских сепаратистов.

В ДНР и ЛНР поддерживают предложение России разместить миротворцев ООН только на линии разграничения, чтобы они охраняли мониторинговую миссию ОБСЕ, передает Рravda.com.ua.

«Если они войдут по украинскому сценарию, то они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше врагов», — пообещал Захарченко.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса и отвергла возможность диалога с представителями непризнанных республик по размещению миротворцев. На этом настаивают и в Государственном департаменте США. Россия выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Сюжет: Война в Украине

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Тэги: миротворцы ООН война на Донбассе ДНР ЛНР Персона: Александр Захарченко

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  • кто б сомневался. без войны лугандонский режим Дончане сметут за сутки.
  • "Глава самопровозглашенной ДНР пообещал убивать миротворцев ООН" Вот интересно, если в суд подать на автора заголовка, как он будет этот тезис доказывать?