Глава самопровозглашенной ДНР пообещал убивать миротворцев ООН

Захарченко заявил, что миротворцы ООН «будут превращаться в мишени», если их введут на Донбасс без согласия прокремлевских сепаратистов.

В ДНР и ЛНР поддерживают предложение России разместить миротворцев ООН только на линии разграничения, чтобы они охраняли мониторинговую миссию ОБСЕ, передает Рravda.com.ua .

«Если они войдут по украинскому сценарию, то они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше врагов», — пообещал Захарченко.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса и отвергла возможность диалога с представителями непризнанных республик по размещению миротворцев. На этом настаивают и в Государственном департаменте США. Россия выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.