Белорусские туристы могут не улететь в Барселону из-за проблем российского оператора

Компания «Натали Турс» отменила все чартерные рейсы в России с 30 июня. Проблемы не обошли стороной и белорусских клиентов.

Белорусские турагенты, партнеры компании «Натали Турс», получили письмо, в котором сообщается, что блоки на рейсах Минск-Барселона-Минск авиакомпании Vueling отменены с 1 июля. Партнером «Натали Турс» на этом рейсе является туроператор «Панорама Тур», передает Тoursoyuz.by .

Как рассказывает Инна Сафроняк (белорусская компания «Трансаэро Турс»), «Завтра, 1 июля, на рейсе Vueling в Берселону по пакетам "Натали Турс" должны отправиться 10 наших клиентов. Пока не знаем, как будем отправлять туристов, поскольку аннулированы и перелет, и отель. Более того, мы не знаем, что будет с клиентами, которые должны завтра вернуться на этом же рейсе.

Мы готовы заплатить повторно за своих клиентов, но на данный момент не понимаем, как поведет себя Vueling, у которого договоренности с компанией "Панорама Тур". Если Vueling снимет рейсы, то, естественно, мы окажемся в очень сложной ситуации. На завтрашний вылет билетов у "Белавиа" уже нет. Мы, конечно, надеемся, что Vueling поведет себя порядочно и либо подтвердит наши проплаченные билеты, либо позволит купить их заново. Конечно, все это ляжет на наши плечи — туристы не должны пострадать — они ни в чем не виноваты, но компания "Натали Турс" в письме пообещала компенсацию оплаченных средств по отмененным турам».

Добавим, от судьбы минского рейса Vueling будут зависеть не только наши «пакетники», но и все те, кто просто приобрел авиабилеты на сайте авиакомпании.