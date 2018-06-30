На 1 июля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

На длинных выходных ожидаются сильные дожди и порывы ветра.

Об этом сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В восточной части страны пройдут сильные дожди. В дневные часы по северо-востоку вероятны грозы. Ветер прогнозируется северный и северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 7-13 градусов тепла. Днем будет 10-16 градусов, по востоку — 17-22.

Во вторник, 3 июля, на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью от 6 до 12 градусов, максимальная температура днем — от 13 до 20 градусов.