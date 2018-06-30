Миссия МВФ изучит экономику Беларуси

Миссия Международного валютного фонда во главе с ее руководителем по Беларуси Жаком Миньяном будет работать в Минске с 9 по 13 июля.

«Это будет плановая миссия. Ее цель — обзор текущей экономической ситуации в стране», — отметили в представительстве фонда, передает БелаПАН .

В июле прошлого года МВФ объявил, что переговоры с Беларусью о заключении новой кредитной программы приостановлены. «Дискуссии по кредитной программе для Беларуси пока остановлены в ожидании четкой поддержки необходимых изменений на высоком уровне, которые касаются коммунального хозяйства и сектора государственных предприятий», — отмечал официальный представитель МВФ Вильям Мюррей.

Несмотря на приостановку переговоров по кредитной программе, между персоналом фонда и белорусскими властями сохраняется диалог. Дискуссии продолжаются, но при этом стороны по-разному смотрят на скорость необходимых реформ.

МВФ призывает власти Беларуси ускорить структурные реформы в экономике. Старший региональный постоянный представитель МВФ в Центральной и Восточной Европе Бас Баккер, выступая в конце марта в Минске, заявил, что ухудшение внешней конъюнктуры может спровоцировать новую девальвацию в Беларуси. При этом, по его словам, рекомендации МВФ экономические власти Беларуси разделяют. Он обратил внимание, что белорусские власти предлагают постепенно двигаться по пути реформ.