Шестилетний мальчик выпал из окна в Пинске

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Ребенка госпитализировали в местную больницу после падения со второго этажа здания ФОК.

Фото: СК Беларуси

Мальчик выпал из открытого окна спортзала в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором работает его отец, сообщает пресс-служба СК Беларуси. Около 16.30 коллега сообщил отцу, что его сын выпал из окна.

Один из посетителей оздоровительного комплекса пояснил следователям, что проходя мимо, видел как мальчик сидел на подоконнике, при этом окно с установленной москитной сеткой было открыто.

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Тэги: ребенок выпал из окна реанимация Город: Пинск

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