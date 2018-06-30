Житель Давид-Городка оставил еду на плите и чуть не сжег свою «хрущевку»

Из-за забытой еды на включенной плите едва не загорелась квартира на втором этаже жилого пятиэтажного дома.

Работки МЧС спасли хозяина квартиры 1991 года рождения и передали бригаде скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ведомства. Мужчина находился на кровати и не открывал дверь на стук спасателей.

После осмотра медиков он отказался от госпитализации.

По предварительной версии, пожар произошел из-за оставленной без присмотра пищи на включенной газовой плите.