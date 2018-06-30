В Брест приедет «Барселона»

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В Вене прошла жеребьевка группового турнира гандбольной Лиги чемпионов. Своих соперников узнал в том числе и чемпион Беларуси БГК имени Мешкова.

Соперниками брестчан в групповом турнире (группа А) станут: «Вардар» (Македония), «Виве» (Польша), «Барселона» (Испания), «Веспрем» (Венгрия), «Монпелье» (Франция), «Кристианстад» (Швеция), «Райн Левен» (Германия).

БГК впервые встретится с «Барселоной» и действующим победителем турнира «Монпелье».

Турнир стартует в сентябре, в плей-офф выйдет шесть лучших команд.

В минувшем сезоне соперниками брестчан по групповому турниру Лиги чемпионов были «Виве» и «Веспрем», тогда мешковцы заняли шестое место и в плей-офф уступили французскому «Нанту», напоминает БелаПАН.

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Тэги: БГК гандбол-еврокубки Город: Брест

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