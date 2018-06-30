В Минске BMW врезался в фонарный столб. Пассажир погиб

Автомобиль BMW под управлением 25-летнего парня сегодня ночью врезался в мачту уличного освещения по улице Тростенецкой в Минске.

Фото: СК Беларуси

ДТП произошло около 00:45 в ночь с пятницы на субботу, сообщает пресс-служба СК Беларуси.

Пассажир автомобиля скончался на месте, а водитель с различными травмами госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Свидетелей просят обратиться к следователям по телефонам: 8 033 333 67 19, 8 017 389 54 06 или в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 017 389 55 5