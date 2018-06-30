В Минске задержали оппозиционеров Николайчик, Урбановича и Аникеева

Стало известно о задержании очередных активистов, которые протестуют против работы развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» в Куропатах.

Примерно в 10 часов 30 июня задержали Ольгу Николайчик, Дениса Урбановича и Бориса Аникеева. ОМОН забрал их в синий микроавтобус и увез в Первомайское РУВД, передает БелаПАН .

Аникеева продержали в милиции примерно до 14.40, затем отпустили без составления протокола. Он не знает о судьбе Николайчик и Урбановича.

Сегодня активисту стало известно, что по месту жительства в Гомеле его ждут два административных протокола, которые пришли из Минска по почте.