Трамп уговорил аравийского короля увеличить добычу нефти — это может снизить цены

Президент США заявил, что провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом и объяснил ему, что из-за беспорядка в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, может быть до 2 млн баррелей», — написал Трамп, подразумевая суточную добычу.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г.

По его словам, саудовский король согласился с предложением.

В минувшую субботу, 23 июня, участники встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.