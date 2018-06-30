Трамп уговорил аравийского короля увеличить добычу нефти — это может снизить цены
Президент США заявил, что провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом и объяснил ему, что из-за беспорядка в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, может быть до 2 млн баррелей», — написал Трамп, подразумевая суточную добычу.
По его словам, саудовский король согласился с предложением.
В минувшую субботу, 23 июня, участники встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.
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